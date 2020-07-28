الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

عبر حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة " الأهلي والزمالك".





وقال حسام غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضه اللبس"،الذي يقدمه أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية " النهار"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز الأهلاوية وسأدعمه في أي انتخابات".





وأوضح حسام غالي أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب مصر كان يستفز لاعبي الأهلي باستمرار، متابعا:" كوبر اتهمنا في بعض الأحيان بالفوز بالحكام ".





وتابع حسام غالي:" على مدار تاريخي في المنتخب لم أجد تفرقة بين الأهلي و الزمالك مثلما حدث في عهد كوبر ".









وأكد حسام غالي أنه لم يخطئ في تلك الأزمة التي وقعت مع هيكتور كوبر وتسببت في إنهاء مسيرته الدولية، قائلا:" كنت أقوم بتوصيل وجهة نظر بعض اللاعبين في الفريق وحديث كوبر لم يكن طبيعيا فكان يتحدث عن أن الأهلي يفوز بالحكام ".