بسبب كورونا.. المكسيك تحتل المرتبة الرابعة كأعلى وفيات في العالم

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المكسيك إلى 395.489 حالة.





فيما أعلنت الجامعة عن ارتفاع الوفيات في المكسيك لتصل إلى 44022 حالة ، لتحتلالمركز الرابع من حيث الدول الأعلى وفيات في العالم بسبب الفيروس.





وأعلن مسئولون أمريكيون وعاملون في شركة "مودرنا" عن إمكانية جاهزية لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري.





وقالت شركة صناعة الادوية "مودرنا" إن بدء تجربة اللقاح التي تضم 30 ألف شخص؛ أثبتت أنه آمن وفعال، وتتبقى آخر عقبة، وهي حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.





وتعد هذه الدراسة هي أول دراسة من نوعها للقضاء على فيروس كورونا المستجد في العالم، ضمن برنامج ترامب لتسريع إنتاج لقاح للفيروس.



