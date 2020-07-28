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فن

أحمد سعد ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة:اليوم فقدت الأرض جزءا كبيرا من العطاء والرحمة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:00 ص
احمد سعد
احمد سعد
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مصطفى كرم
نعى المطرب احمد سعد  طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 82 عاما. 

ونشر احمد سعد عبر حسابه بـ إنستجرام صورة لطبيب الغلابة وعلق عليها "البقاء لله ..اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنيه والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم ..ربنا يرحمه". 

وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" بأنه توفي منذ قليل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .

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جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء
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