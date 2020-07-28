أحمد شوبير يعلق على افتتاح قناة الأهلي

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على افتتاح قناة الاهلي في ثوبها الجديد بعد توقف لأيام قليلة بسبب التجديدات .





وغرد أحمد شوبير عبر تويتر "‏بداية محترمه وموفقه لقناة النادي الاهلي ، الف مبروك، وتمنياتي بالتوفيق لكل الزملاء الاعزاء في القناه".





وأعلنت قناة الأهلي عن عودتها للظهور من جديد بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.













وقال مسئولو القناة إن الشاشات المستخدمة في الاستوديو تتنوع بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».





وتم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.



