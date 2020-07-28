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فن

اتحاد المسرحيين الأفارقة ناعيا حسن عطية: فقدنا رمزا كبيرا من رموز أبو الفنون

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:31 ص
حسن عطية
حسن عطية
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أحمد إبراهيم
أصدر اتحاد المسرحيين الأفارقة برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، بيانا نعى فيه الكاتب والناقد الفنى د. حسن عطية مستشار الاتحاد  الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين.

وقال الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة نائب رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن المسرح الإفريقي فقد رمزا كبيرا من رموزه والذى كان سببا كبيرا فى نجاح عدد كبير من فعالياته  بدعمه الكبير.

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية.

ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).
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