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أخبار البلد

من بينهم 18 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 445 شابًا بأسيوط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:13 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 445 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عددهم 1953 شابًا.


وأوضح حازم حسن، مدير المديرية، في تقريره الربع سنوي للوزير، أن المديرية قامت خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو الماضي بصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة والتى أقرها وزير القوى العاملة لتلك الفئة، حيث تم صرف مبلغ 66 ألفا و277 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 52 عاملا غير منتظم من العمال المسجلين بالإدارة، كما تم تسجيل 397 عاملا جديدًا.


وقامت المديرية في مجال التفتيش الدوري بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل مكاتب السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 478 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، فضلا عن  التفتيش على 672 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى التابعة للمديرية.
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