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تعليم

نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياسمين بدوي

توافد صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية 2020 على اللجان لأداء امتحانات اليوم لثالث في ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 


وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور أجواء توافد الطلاب في ثالث ايام امتحانات الدبلومات الفنية في مدارس 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة ، حيث اتسمت هذه الاجواء بالالتزام التام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد 


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فقد إلتزم الجميع بالتباعد الاجتماعي و قياس درجة الحراراة واستلام ادوات التعقيم قبل دخول اللجنة.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.


وأضاف قائلا : تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.


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ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020


وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
نرصد أجواء ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في اللجان.. صور
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