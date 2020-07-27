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تعليم

لنشر أسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات.. إحالة مدير مدرسة للشئون القانونية بمديرية تعليم قنا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قرر الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مدير مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الإعدادية بالألمونيوم، للشئون القانونية بمديرية التربية و التعليم.


جاء ذلك على خلفية نشر إدارة المدرسة لأسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية لا ترضى بمثل هذا التصرف تجاه أبنائها الطلاب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف غير المسئول.


سادت حالة من الاستياء بين رواد فيس بوك و أولياء الأمور، تجاه تصرف المدرسة والذى وصفوه بأنه غير أخلاقي ولم يراع مشاعر الطلاب المذكورين فى الكشوف.


كما طالب أولياء الأمور، بحذف المنشور حرصًا على مشاعر أبنائهم، و الاتصال بهم حال وجود أى نقص فى المصروفات.


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لنشر أسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات.. إحالة مدير مدرسة للشئون القانونية بمديرية تعليم قنا
لنشر أسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات.. إحالة مدير مدرسة للشئون القانونية بمديرية تعليم قنا
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