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حوادث

انتحار طفل شنقًا داخل منزله فى أبوتشت بقنا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:59 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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يوسف رجب

تخلص طفل من حياته بالانتحار شنقًا، اليوم الأحد، داخل غرفة بمنزله فى مركز أبوتشت بقنا.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع جاد.ف.ع 14 سنة، شنقا داخل غرفة بمنزله.


وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل يمر بحالة اكتئاب حادة منذ 3 أشهر، أقدم خلالها على الانتحار عدة مرات لكنها باءت بالفشل ونجحت محاولته الأخيرة.


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبوتشت العام.


تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإصدار قرارها بشأن جثة الطفل.


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