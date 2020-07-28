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رياضة

بسبب الرواتب الكبيرة.. البطالة تضرب المدربين الكبار في مقتل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:04 ص
إرنيستو فالفيردي
إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق
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أحمد هاني
تعد كرة القدم للعديد من الكوادر، هي مصدر حياتهم الوحيد وأبرزهم المدربين؛ حيث بدونها لا يعرفون القيام بأي شيء في حياتهم، ويعاني عدد من كبار المدربين في قارة أوروبا من البطالة، بعد الرحيل عن فرقهم.

ونعرض في هذا التقرير، المدربون العاطلين عن العمل، وإن إختلفت الأسباب، حيث يأتي 4 أسماء مميزة من ضمن العديد من المدربين:

إرنستو فالفيردي

غادر المدرب فالفيردي  فريق برشلونة، بعد التوصل لاتفاق ودي مع مجلس إدارة النادي لإنهاء التعاقد بينهما، بعد تراجع المستوى والنتائج بشكل ملحوظ في مختلف البطولات.

ماسيمليانو أليجري
أقترب أسم المدرب الإيطالي المحنك أليجري من تدريب العديد من الفريق منذ رحيله عن يوفنتوس في صيف عام 2019، قبل انطلاق الموسم الحالي، بعد سلسلة من النجاحات مع "السيدة العجوز"، ولكن على الصعيد المحلي فقط.

آرسين فينجر
لم يتولى آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لفريق آرسنال تدريب أي نادٍ، منذ رحيله في الجانرز عقب نهاية موسم 2018 - 2019.

ماوريسيو بوكيتينو

تمت إقالة المدرب الأرجنتيني من قيادة توتنهام الإنجليزي في أواخر عام 2019، بعد أشهر قليلة من قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين، وتعيين جوزيه مورينيو بدلا منه حيث أقترب أسم المدرب الأجنتيني من قيادة فرق عديدة على رأسها مان يونايتد.
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