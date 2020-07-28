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برلمان

الأعمال المخلة بالسلامة.. 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:13 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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أحمد أيمن
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان أصحاب العقارات المخالفة، بضرورة الإسراع في التصالح مع الدولة وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.

وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" 5 حالات لا يجوز فيها التصالح:

1. يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

3. تجاوزات متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

4. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

5. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك، الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

- يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر تحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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