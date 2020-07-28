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حية ومجمدة.. المجمعات الاستهلاكية: إقبال كبير على لحوم عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:27 ص
هشام عبدالمنعم، رئيس
هشام عبدالمنعم، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالتموين
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فرح علاء الخولي
قال هشام عبد المنعم، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن الوزارة قامت بعمل كل الاستعدادات اللازمة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لحلول عيد الأضحى.


وأضاف هشام عبدالمنعم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع أنواع اللحوم متوفرة بمختلف أنواعها، موضحًا أنه أيضا يوجد لحوم حية من الخراف، معقبًا: "أسعارنا احسن من بره كتير".


وأوضح أن اللحمة السوداني الكندوز بسعر 85 جنيها للكيلو، وسعر اللحمة الضاني السوداني للكيلو 90 جنيها، وسعر كيلو اللحمة الضاني البلدي 100 جنيه، بالإضافة إلى اللحوم البرازيلي المستوردة والتي يبلغ سعر الكيلو فيها 65 جنيها.


وأكد أنه يتم توزيع اللحوم على مدار 24 ساعة حتى لا يحدث أي عجز أو انتقاص لأي من أنواع اللحوم، وتكون عملية إمداد المجمعات الاستهلاكية مرتين يوميا، ويكون بما لايقل عن 30 عجلا فأكثر يوميا.
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