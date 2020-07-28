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أخبار العالم

حسان دياب: العدو الإسرائيلي شن تصعيدا عسكريا خطيرا ضد لبنان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:15 ص
حسان دياب
حسان دياب
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على صالح
وجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الثلاثاء، اتهامات لـ اسرائيل بالاعتداء على سيادة بلاده لبنان وخرق القرار الدولي 1701.

وقال دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة العماد ميشال عون رئيس لبنان في القصر الجمهوري اليوم، إن "العدو الإسرائيلي شن تصعيدا عسكريا خطيرا ضد لبنان، وهو يدفع لتعديل مهام قوات اليونيفيل وقواعد الاشتباك" داعيًا الى الحذر في الأيام المقبلة؛ تحسبًا لانزلاق الأوضاع نحو الأسوأ على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق تعبيره.


وعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعا في تطور للمشهد بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود الشمالية مع لبنان، واحبط محاولة "خلية إرهابية" تابعة لـ "حزب الله" 

وأجرى دياب مع الرئيس اللبناني اجتماعا ثنائيا منفصلا قبل جلسة الاعلى للدفاع؛ بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات في الشأن اللبناني.

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