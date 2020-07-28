حسان دياب: العدو الإسرائيلي شن تصعيدا عسكريا خطيرا ضد لبنان





وقال دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة العماد ميشال عون رئيس لبنان في القصر الجمهوري اليوم، إن "العدو الإسرائيلي شن تصعيدا عسكريا خطيرا ضد لبنان، وهو يدفع لتعديل مهام قوات اليونيفيل وقواعد الاشتباك" داعيًا الى الحذر في الأيام المقبلة؛ تحسبًا لانزلاق الأوضاع نحو الأسوأ على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق تعبيره.









وعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعا في تطور للمشهد بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود الشمالية مع لبنان، واحبط محاولة "خلية إرهابية" تابعة لـ "حزب الله"





وأجرى دياب مع الرئيس اللبناني اجتماعا ثنائيا منفصلا قبل جلسة الاعلى للدفاع؛ بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات في الشأن اللبناني.



