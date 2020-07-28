نتيجة الثانوية العامة 2020.. انتهاء التصحيح في الكنترولات وبدء تحديد قائمة الأوائل ومنح درجات الرأفة للراسبين.. ونسبة النجاح تتخطى الـ 78%.. وإعلانها رسميا بعد العيد

- زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام
- سيتم التزام الدقة في أعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوقهم ومصلحتهم
- كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم
تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، في تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة.
وكشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر رسميًا منح طلاب الثانوية العامة هذا العام، تسهيلا جديدا تقديرا للظروف التي مروا بها بسبب فيروس كورونا وتعليق الدراسة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام، بحيث تتحول نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بالرأفة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تفاصيل تعديل درجات الرأفة تتمثل فيما يلي:
- تمت زيادة نسبة درجات الرأفة لتصل هذا العام إلى 10% من الدرجة الكلية، وبناءً على ذلك بالنسبة لـ المادة التي تكون درجتها الكلية من 80 (مثل اللغة العربية)، ستكون درجات الرأفة فيها 8 درجات بدلا من 6 درجات.
والمادة التي تكون درجاتها الكلية من 40 درجة ستكون درجة الرأفة فيها من 4 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 50 أصبحت درجة الرأفة فيها 5 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 60 تصل درجة الرأفة فيها لـ 6 درجات.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن هذا القرار جاء تقديرا لأبنائنا الطلاب الذين تعثروا هذا العام في مادة او مادتين بحيث يتم رفعها ويصبح الطالب ناجحا.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن درجات الرأفة لا يتم منحها لجميع طلاب الثانوية مثلما يعتقد البعض، ولكنها تمنح فقط في حالة الطلاب الذين في حاجة لتغيير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، أو قد تساعد طالبا آخر على دخول الدور الثاني بدلا من إعادة السنة.
وقال: "كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة في الثانوية العامة في السنوات الماضية، هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجًا لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه".
وأضاف حجازي أن درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح في مرحلة انتهاء تجميع النتيجة.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، أن التصحيح فى الكنترولات تم وفق ضوابط ومعايير محددة من شأنها الحفاظ على سرية الأوراق ومراحل دقة عمليات التقدير والرصد، مؤكدا أن الوزارة تسير وفق خطة زمنية محددة فى عملية التصحيح.
وشدّد حجازي على أنه تم الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات، وسيتم التزام الدقة في أعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.
كما تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2020، في إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد.
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%، وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وشدد حجازي على أنه تمت مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.
وأشار إلى أن كل طالب سوف حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.
وقال مصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه بعد انتهاء التصحيح اليوم تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة:
- تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.
- ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة.
- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.
- قائمة أوائل الثانوية العامة وصلت العام الماضي إلى 40 طالبا وطالبة.
- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين.
- يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.
وفيما يلي، ينشر موقع "صدى البلد" لجميع طلاب الثانوية العامة، تفاصيل رقمية من داخل كنترولات الثانوية العامة، تكشف عن نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية بعد تصحيح العينات العشوائية داخل كنترولات الثانوية العامة.
اللغة العربية
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.
وحصل 112 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/ طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل.
كما حصل 6606 طلاب / طالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة (بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
اللغة الأجنبية الأولى
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.
وحصل 4982 طالبا/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالبا/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.
وأوضحت النتيجة أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة، وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.
الفيزياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، عن نجاح 12434 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 79.4%.
وحصل 3270 طالبا/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين.
كما تم الإعلان عن حصول 486 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية في عينة فيزياء الثانوية العامة.
وحصل 2546 طالبا/طالبة (بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا/طالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الأحياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها 11821 ورقة، عن نجاح 10927 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.
حصل (5246) طالبا/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2048 طالبا/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1130 طالبا/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الكيمياء
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألفا و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 86.3%.
وحصل 5113 طالبا /طالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% ، فضلًا عن حصول 1762 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2123 طالبا/طالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالبا/طالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
التاريخ
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة، عن نجاح 10006 طلاب/طالبات بنسبة نجاح89.1%.
وحصل 1687 طالبا/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلا عن حصول 75 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2552 طالبا/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2215 طالبا/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الجغرافيا
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة عن نجاح 10522 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 94.8%.
وحصل 3966 طالبا/طالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 856 طالب/طالبة على الدرجات النهائية.
كما حصل 2277 طالبا/طالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالبا/طالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الفلسفة
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألفا و114 ورقة، عن نجاح 10201 طالب/طالبة بنسبة نجاح 91.8%.
وحصل 2925 طالبا/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 1158 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية.
كما حصل 2091 طالبا/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية" على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالبا/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
الرياضيات التطبيقية (الديناميكا والاستاتيكا)
أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها 4405 ورقات، عن نجاح 3831 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 87%.
وحصل 1215 طالبا/طالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبا/طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طلاب /طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
فضًلا عن حصول 236 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل 400 طالب/طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل 401 طالب/طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.
الجيولوجيا والعلوم البيئية
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، عن نجاح 11184 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 94.5%.
وحصل 5684 طالبا/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبا/طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبا/طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
التفاضل والتكامل
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة التفاضل والتكامل عن نجاح 3303 طلبة/طالبات بنسبة نجاح 87%.
وحصل 757 طالبا/طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 197 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالبا/طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالبا/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
علم النفس والاجتماع
أسفر تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس، عن نجاح 10542 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95%.
وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى حصول 3368 طالبا/طالبة (بنسبة 31.95% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالبا/طالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالبا/طالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 يمكن لمن يهمه الأمر متابعة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا ، ثم إدخال رقم الجلوس.