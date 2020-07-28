AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء صرف معاشات المحامين بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة المحامين، عن بدء صرف المعاشات للمحامين وأسرهم عن شهر أغسطس قبل موعدها، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات النقيب العام رجائي عطية.

وأوضح مدير إدارة المعاشات بالنقابة إبراهيم عبد الرازق، أن عدد الحالات المستحقة للمعاش يتجاوز 23 ألف حالة، تنقسم ما بين محامين متقاعدين، وأرامل وأبناء المحامين المتوفين.

في ذات السياق، هنأ "عطية"، المحامين وأسرهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود عليهم وعلى وطننا مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم الجلوس في المقابر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

يحكي باكيا.. قصة أثرت في طبيب الغلابة وكانت سببا لوهب حياته لعلاج الفقراء.. فيديو

هتتسحب رخصك.. اعرف أسعار تذاكر الميكروباصات في عيد الأضحى

اللواء إيهاب الفار: قطاع الصناعة يساهم بـ 19% من الإجمالي المحلي

حية ومجمدة.. المجمعات الاستهلاكية: إقبال كبير على لحوم عيد الأضحى

بطلة مسلسل نور.. صور جديدة من حفل زفاف سنجول أودن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست