بدء صرف معاشات المحامين بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت نقابة المحامين، عن بدء صرف المعاشات للمحامين وأسرهم عن شهر أغسطس قبل موعدها، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات النقيب العام رجائي عطية.





وأوضح مدير إدارة المعاشات بالنقابة إبراهيم عبد الرازق، أن عدد الحالات المستحقة للمعاش يتجاوز 23 ألف حالة، تنقسم ما بين محامين متقاعدين، وأرامل وأبناء المحامين المتوفين.



