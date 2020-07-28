بسور كامل على أعلى مستوى.. الفار يكشف تفاصيل إنشاء المدينة الصناعية بالروبيكي

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تصميم المدينة الصناعية بالروبيكي بشكل يستغل كل المساحات، وانه تم انشاء محطة كهرباء جهد متوسط 66 على 22 كيلو فولت امبير بقدرة 2 في 40 ميجا وات وهي قابلة لعمل توسعات اخرى بها مع الزيادات المستقبلية في المدينة.





وتابع اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي، أن المدينة الصناعية بالروبيكي تضم شبكة جهد متوسط اخرى بإشراك بعض وحدات الهيئة الهندسية بالتنفيذ الذاتي وتم تنفيذ 10% منها بإمكانيات الهيئة الهندسية وهي 20 كيلو متر من كابلات الجهد المتوسط.





واوضح انه تم تنفيذ اربع موزعات كل موزع سعته 16 خلية، و30 محول وأكشاك كهرباء داخل المدينة بالكامل، مشيرًا الى ان هذا المحولات تغطي المدينة وما سيتم بها من تطورات مستقبلية، وايضًا تضم المدينة شبكة جهد منخفض بطول 22 كيلو متر.





واضاف ان هناك شبكة تغذية للمياه ومحطات ضغط لتوصيل المياه للمصانع وخطوط الانتاج، وتنفيذ شبكة مكافحة الحريق على مساحة 10 كليو متر وهي طبقًا للأكواد العامة وبالتعاون مع الحماية المدنية.





واشار الى ان شبكة الصرف الصحي بالمدينة على مساحة 7 كيلو متر الى جانب شبكة الطرق ومنطقة انتظار السيارات وشبكة كاملة للإنارة، مؤكدًا على ان كل المدينة محاطة بسور على مساحة 4 كيلو وارتفاعه 5 متر وبه 5 بوابات رئيسية وفرعية.



