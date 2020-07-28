اللواء إيهاب الفار: قطاع الصناعة يساهم بـ 19% من الإجمالي المحلي

أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المشروعات التنموية، ومنشآت سياحية وأثرية وإسكان، تأتى ضمن استراتيجية واعدة.
وقال اللواء إيهاب الفار، في كلمة على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي، إن المشروعات القومية تعكس رؤية مصر 2030، ويساهم قطاع الصناعة، بـ 19% من الإجمالي المحلى، بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات.
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وأضاف أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتطوير مدينة الأثاث فى دمياط و12 مدينة صناعية أخري فى جميع محافظات الجمهورية.