اللواء إيهاب الفار: قطاع الصناعة يساهم بـ 19% من الإجمالي المحلي

هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي

، إن المشروعات القومية تعكس رؤية مصر 2030، ويساهم قطاع الصناعة، بـ 19% من الإجمالي المحلى، بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات.

وقال اللواء إيهاب الفار، في كلمة على