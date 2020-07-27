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السيسي يوجه بدعم صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون.. ويستعرض دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة «أطفال بلا مأوى»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
خلال الاجتماع:
- عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي
- استعراض موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيق
- توجيه بدعم موارد صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بـ ١٠٠ مليون جنيه 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى" ، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديــم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التضامن الاجتماعي استعرضت خلال الاجتماع موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.

كما عرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، فضلًا عن جهود تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

كما استعرضت وزير التضامن الاجتماعي مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020-2025، إضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى".
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السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ١٠٠ مليون

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