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الهيئة الهندسية: نفذنا أحدث نظام للتنقية والتهوية فى مصانع الغزل والنسيج بالروبيكى.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم إنشاء 7 مصانع غزل ونسيج بالمدينة الصناعية بالروبيكى، بإجمالى مساحة 160 ألف متر مربع  بها مصنع الغزل الرفيع ومصنع النسيج المستطيل ومصنع الغزل الغليظ. 
ولفت إلى أنه تم تصميم نظام للتنقية والتهوية بالمصنع من خلال شبكة من الإنفاق تحت سطح المصنع تسحب الهواء المحمل بالغبار فى صالة الإنتاج وشبكة لضخ الهواء النظيف بعد تطهيريه

وأضاف الفار خلال كلمته بافتتاحات المدينة الصناعية بالروبيكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذنا 6 محطات ترطيب بها مجموعة كبيرة من المراوح لسحب الهواء من الصالة المحمل الغبار وتنقى الهواء وتضخه بعد ئلك فى المصنع، مشيرًا إلى أن كل مصنع له 2 مخزن للخامات.

وتابع أن مصنع تحضيرات النسيج مساحته 300 متر وبه 2 غلاية قدرة الغلاية الواحدة 5 كيلو طن، بينما مصنع التريكو 6 آلاف متر مربع ومصنع الصباغة والتجهيزات والطباعة يعتبروا مصنعين مدمجين فى واحد ومساحته 26 ألف كيلو متر وأنشانا مبنى كبير له

وأشار إلى أن الطباعة تحتاج كمية مياه كبيرة والمصنع الواحد يحتاج 5 آلاف متر مربع فى اليوم ونفذنا محطة لمعالجة الصرف الصناعى وتضخ فى اليوم 4 آلاف متر مكعب فى اليوم ونستخدم من الخارج ألف متر مكعب فقط.
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