AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف انه يتواجد رؤساء من قطاعات الشركة خلال 24 ساعة وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.

واكد الاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة اكثرمن 325 موقع على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح أطوال شبكات مياه شرب تغطي جميع مراكز وقري ومدن المحافظة بطول 12.4 ألف كيلو متر وصيانة وإصلاح أطوال شبكات صرف صحي تغطي 8 مدن وعدد 11  قرية بطول 900 كيلو متر.

وأكد رئيس مياه سوهاج انه تم تجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ اى مهمة قد تحدث خلال أيام العيد.

اقرا ايضا

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصولها للمواطنين خلال عيد الفطر

تعرف على استعدادات الكهرباء والصحة والمياه في مطروح لعيد الاضحى

القابضة لمياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. مياه المنوفية: تشكيل غرفة طوارئ بكل فروع الشركة

مياه أسيوط: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشكاوى فى أيام عيد الأضحى

على مدار 24 ساعة خلال عيد الأضحى.. مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الشكاوى

ترشيحاتنا

السيسي يطمئن المصريين حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

في عيد ميلادها .. هبة مجدي عمرها ومهنتها قبل التمثيل

مخرج بـ ماسبيرو يكشف عن حلول أزمة الـVAR بودية الزمالك وطنطا

رجيم الـ 4 ساعات .. خسارة الوزن بأسرع طريقة

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية