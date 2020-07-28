طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف انه يتواجد رؤساء من قطاعات الشركة خلال 24 ساعة وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.

واكد الاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة اكثرمن 325 موقع على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح أطوال شبكات مياه شرب تغطي جميع مراكز وقري ومدن المحافظة بطول 12.4 ألف كيلو متر وصيانة وإصلاح أطوال شبكات صرف صحي تغطي 8 مدن وعدد 11 قرية بطول 900 كيلو متر.

وأكد رئيس مياه سوهاج انه تم تجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ اى مهمة قد تحدث خلال أيام العيد.

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