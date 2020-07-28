نصف أوتوماتيكي وأصله تشيكي.. زعيم كوريا الشمالية يهدي جنرالات جيشه سلاحا في ذكرى الهدنة.. فيديو

أقام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون حفلا لتوزيع الجوائز على هامش الاحتفال بالذكرى 67 لانتهاء الحرب الكورية، في مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال في بيونج يانج، والتي كرم فيها كبار قادة الجيش.









ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، وزع الزعيم كيم يونج أون هدايا تذكارية على قادة الجيش الكوري وهي عبارة عن مسدسات تذكارية سلمها لجنرالاته الذين التقط صورا معهم وهم يحملون هديته إلى صدورهم.









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هدية كيم يونج أون لقادة جيشه هي مسدس جبل بايكتو، التشيكي الأصل، وهو سلاح نصف أتوماتيكي محلي الصنع ينتج بواسطة ترسانة في كوريا الشمالية متخصصة في إنتاج الأسلحة القتالية.









التقليد الذي انتهجه كيم يونج أون لتكريم جنرالاته يجرى اتباعه في دولته على سبيل المجاملة في المناسبات العسكرية.







