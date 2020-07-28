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أخبار العالم

تركيا تتراجع.. أردوغان يطلب وقف التنقيب في المتوسط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، وقف التنقيب في المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية،  إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وأضاف كالين في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.
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