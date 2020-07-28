تركيا تتراجع.. أردوغان يطلب وقف التنقيب في المتوسط

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، وقف التنقيب في المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان.





ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.





وأضاف كالين في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه المفاوضات.



