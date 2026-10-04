أحمد موسى: ليه نتكلم عن مصر بس في المشاكل؟.. قول الجميلة وقول المش جميلة

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحديث عن مصر يجب ألا يقتصر على المشكلات والأزمات، مؤكدًا أن من حق المصريين الحديث عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلى جانب تناول التحديات والمشكلات بكل وضوح.

وقال أحمد موسى: «ايه معنى تتكلم عن الدولة، ومش عايز تتكلم عن مصر الجميلة؟ ايه معنى؟ هي مصر دي، أهو قدامك، ده عايز تتكلم عن مصر إيه؟ اللي فيها مشاكل، واللي فيها أصعاب، واللي فيها الإرهاب، واللي فيها مفيش تطوير، والناس بتشتكي؟».

وأضاف: «لو فيه حاجة، ناس عندها مشاكل، قول الجميلة وقول المش جميلة، قول ده وقول ده. لكن لما يكون عندك حاجة جميلة، قول الجميلة».

الحديث عن الإنجازات

وتابع أحمد موسى: «هنفضل نتكلم على بلد، ونفضل ندافع عن بلدي، وده دورنا، وحرص عيني عليه»، مشددًا على أن نقل مشكلات الناس والدفاع عن مصالحهم لا يتعارض مع الحديث عن الإنجازات التي تحققت في مصر.

رؤية الصورة كاملة

وأشار إلى أن برنامج «على مسئوليتي» يحرص على أن يكون صوتًا للمواطنين وقضاياهم ومشكلاتهم، قائلًا: «ده دورنا، وحرص عيني عليه»، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة رؤية الصورة كاملة وعدم اختزال مصر في المشكلات فقط.