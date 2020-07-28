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أخبار العالم

لأول مرة منذ أسابيع.. سلطنة عمان تسجل أقل من 1000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة، حيث سجلت أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ أسابيع.


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 771 إصابة لعمانيين و75 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 77904 حالة.


وأضافت وزارة الصحة أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 402 حالة وفاة بعد تسجيل 9 حالات جديدة.


بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 58587 شخصا.


وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العمانية عن قرارات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها فرض الإغلاق  التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.


هذا بالإضافة إلى منع الحركة وإغلاق كل الأماكن العامة والمحلات التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.


وعلاوة على ذلك، استمرار منع التجمعات بجميع أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية.
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