المطران منير حنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: أصلي أن يزيدكم الله حكمة فى قيادة مصر وأن يحمي بلادنا من كل شر

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.









وجاء في نص التهنئة: "أصلى أن يزيدكم الله حكمة فى قيادة بلدنا الحبيبة مصر فى ظل الأوضاع الراهنة، وأن يحمى مصر من كل شر ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط السلام والأمن والرخاء".









كما أرسل نيافة المطران منير حنا برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.











وجاء فيها: "نحن ندعو الله القدير أن يؤيدكم بنعمته وحكمته فى كل الجهود التى تبذلوها لنشر مبادئ السلام والمحبة بين أتباع الديانات وشعوب العالم".









فيما أرسل مطران الكنيسة الأسقفية ببرقيات مماثلة لكل من فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وفضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكذلك إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، متمنيًا لكل المصريين الخير واليمن والبركات.