الغرف التجارية تهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك

وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة تهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركات.





وهنأ رئيس اتحاد الغرف التجارية نيابة عن مجلس إدارته كل المصريين بشكل عام ومنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بصفة خاصة بمناسبة حلول العيد.



