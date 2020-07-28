AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية تهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:35 م
محمود العربى رئيس
محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة تهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

وهنأ رئيس اتحاد الغرف التجارية نيابة عن مجلس إدارته كل المصريين بشكل عام ومنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بصفة خاصة بمناسبة حلول العيد.

وختم " العربي" رسالته مطالبا الشعب المصري بمختلف فئاته الالتفاف حول مصلحة مصرنا الغالية والاستفادة من هذه الأيام المباركة والتكاتف، والعمل وزيادة الإنتاج لتحقيق مصلحة بلدنا متمنيا من الله أن يعيد علي مصرنا الحبيبة الأعياد والمناسبات وهي بلد الأمن والأمان ومقصد كل شعوب العالم في كافة المجالات وكل عام وانتم بخير واتمني من الله ان يعيد علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الفطر المبارك

قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر المبارك

وفد من رجال الدين المسيحي يهنئ محافظ البحر الأحمر بعيد الفطر

رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول عيد الفطر

الرئيس السيسى يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

وزير الزراعة يهنئ الإعلاميين بحلول عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: ربنا يتقبل منى اللى بعمله فى نهضة بلدى.. وكل حاجة هتبقى أمامه

3 أيام.. أجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الخميس للسبت المقبل

بسبب المايوه البوركينى .. الجمهور يطارد نرمين الفقى

خليكوا أسود..السيسي: سنمر بفترات صعبة وقد يحدث جفاف فى مياه النيل ..فيديو

الأهلي يواجه الجونة وديًا في غياب حسام غالي

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا