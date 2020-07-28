AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب بدوي النويشي: إدراج إنشاء عمارات سكنية بالميمون بخطة الإسكان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:44 م
عمارة - أرشيفية
عمارة - أرشيفية
Advertisements
فريدة محمد
تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بشأن انشاء عمارات سكنية ضمن خطة وزارة الإسكان على مساحة 6  قراريط و4 أسهم أملاك دولة بحوض قبلي البلد 38 ، بقرية الميمون ، مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف.

وأشار النويشى، فى طلبه إلى أن انشاء عمارات سكنية متأخر منذ 5 / 5 / 2015م ولم يتم البدء فى التنفيذ، حيث تم مخاطبة ادارة أملاك الواسطى ببنى سويف بشأن توقيع مساحة 6 قراريط و 4 سهم بالقطعة 174 حرف ج ، د على الخريطة المساحية رقم 725 / 623 وتم تحديد الموقع عليها ، ووافق مجلس تنفيذى مركز الواسطى ببنى سويف على تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر لإنشاء عمارات سكنية عليها ، وتم مخاطبة مديرية اسكان بنى سويف بواسطة الوحدة المحلية بالميمون ، بمركز الواسطى ببنى سويف ، لتخصيص قطعة الأرض للموافقة على ادراج هذه المساحة ضمن خطة الإسكان لإنشاء عمارات سكنية عليها بكتاب رقم 154 + 1 فى 5 / 5 / 2015م ، وكذلك كتاب رقم 48 فى 14 / 2 / 2016م ، وكتاب رقم 54 بتاريخ 1 / 3 / 2016م ، وكتاب رقم 80 بتاريخ 30 / 3 / 2016م. وحيث أن تم إزالة التعديات الموجودة على القطعة الذكورة ، والقطعة جاهزة ولا يوجد بها أى معوقات وجاهزة للإستلام.

وأكد وكيل محلية النواب، أن وزارة الإسكان شكلت لجنة وأوصت بقيام الوحدة المحلية بإزالة التعديات وإنهاء إجراءات التخصيص، وبناء عليه تم إزالة التعديات وتم مخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها فى خطة الإسكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لأول مرة منذ 9 سنوات إضاءة هرم ميدوم ببني سويف بشعار خليك في البيت

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. هبة مجدي عمرها ومهنتها قبل التمثيل

أحمد حسن: الخطيب أمر بعدم ارتداء أحمد فتحي شارة الأهلي نهائيا

الأهلي يواجه الجونة وديًا في غياب حسام غالي

متهددش وتتكلم كتير.. السيسي عن سد النهضة: القوي ما حدش يقدر ياخد حقه

صارع الموت 30 دقيقة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

كشف نفطي جديد في مصر .. إيني الايطالية تعلن إنتاجا جديدا في امتياز جنوب غرب مليحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا