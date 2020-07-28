النائب بدوي النويشي: إدراج إنشاء عمارات سكنية بالميمون بخطة الإسكان

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بشأن انشاء عمارات سكنية ضمن خطة وزارة الإسكان على مساحة 6 قراريط و4 أسهم أملاك دولة بحوض قبلي البلد 38 ، بقرية الميمون ، مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف.





وأشار النويشى، فى طلبه إلى أن انشاء عمارات سكنية متأخر منذ 5 / 5 / 2015م ولم يتم البدء فى التنفيذ، حيث تم مخاطبة ادارة أملاك الواسطى ببنى سويف بشأن توقيع مساحة 6 قراريط و 4 سهم بالقطعة 174 حرف ج ، د على الخريطة المساحية رقم 725 / 623 وتم تحديد الموقع عليها ، ووافق مجلس تنفيذى مركز الواسطى ببنى سويف على تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر لإنشاء عمارات سكنية عليها ، وتم مخاطبة مديرية اسكان بنى سويف بواسطة الوحدة المحلية بالميمون ، بمركز الواسطى ببنى سويف ، لتخصيص قطعة الأرض للموافقة على ادراج هذه المساحة ضمن خطة الإسكان لإنشاء عمارات سكنية عليها بكتاب رقم 154 + 1 فى 5 / 5 / 2015م ، وكذلك كتاب رقم 48 فى 14 / 2 / 2016م ، وكتاب رقم 54 بتاريخ 1 / 3 / 2016م ، وكتاب رقم 80 بتاريخ 30 / 3 / 2016م. وحيث أن تم إزالة التعديات الموجودة على القطعة الذكورة ، والقطعة جاهزة ولا يوجد بها أى معوقات وجاهزة للإستلام.





وأكد وكيل محلية النواب، أن وزارة الإسكان شكلت لجنة وأوصت بقيام الوحدة المحلية بإزالة التعديات وإنهاء إجراءات التخصيص، وبناء عليه تم إزالة التعديات وتم مخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها فى خطة الإسكان.