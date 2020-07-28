في مجال التركيبات.. "العلوم الصحية" تبحث التعاون مع "طب أسنان الأزهر"

ناقش وفد من نقابة العلوم الصحية، برئاسة النقيب العام، أحمد السيد الدبيكي، الثلاثاء، عدد من قضايا التعاون المشترك، مع الأستاذ الدكتور تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وعدد من قيادات الكلية، وخاصة في مجال تركيبات الأسنان، التي يعمل بها خريجي العلوم الصحية شعبة تركيبات الأسنان، وذلك بمقر كلية طب الأسنان بالجامعة في القاهرة.









حضر اللقاء من نقابة العلوم الصحية، جمال حبحوب، نائب النقيب العام، ومحمد يحيى عضو مجلس إدارة النقابة نقيب الإسكندرية، ومحمد عبدالرحمن نقيب القاهرة، ومحمد كرم أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، ومن الكلية الأستاذ الدكتور أسامة مدني أستاذ طب الفم والأسنان وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر.









وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن اللقاء ناقش إمكانية فتح كلية لصناعة تركيبات الأسنان داخل جامعة الأزهر بالقاهرة، تمكن الدارسين من تأصيل وترسيخ أسس تلك الصناعة في مصر، وتنميتها بشكل علمي وفني، ينتج عنه اكتفاء ذاتي لمصر من احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وخلق كوادر بشرية قادرة على تحمل عبء تلك الرسالة السامية، منتهجة طريق العلم والتكنولوجيا لخلق منتج عالى الجودة، تتوافر فيه المواصفات القياسية العالمية.









واستطرد: وفي حالة تعثر استحداث كلية في هذا التخصص، فيكفي استحداث معهد تكون مدة دراسته 4 سنوات، في ذات التخصص، ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص، على أن يلتحق به الطلبة بعد مرحلة الثانوية العامة والأزهرية، والحاصلين على التقدير المطلوب للالتحاق بالمعهد، وكذا يلتحق به خريجي المعاهد الفنية الصحية شعبة تركيبات صناعة الأسنان.









وسوف تشارك النقابة في إعداد دراسة الجدوى، ومقترح المناهج، مع كلية طب أسنان جامعة الأزهر، لتفعيل التعاون والتكامل العلمي في هذا المجال.







