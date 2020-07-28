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رياضة

بسبب 140 مليون جنيه إسترليني.. إقالة المدير الرياضي لـ أستون فيلا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:44 م
جيسوس جارسيا
جيسوس جارسيا
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محمد السعيد
قرر مجلس إدارة نادي أستون فيلا إقالة جيسوس جارسيا المدير الرياضي للفريق، بسبب الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها الفيلانز مؤخرا.

كان نادي أستون فيلا ضمن البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي" بريميرليج" بعد إنهائه الموسم الحالي في المركز الـ 17 برصيد 35 نقطة.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مجلس إدارة أستون فيلا قرر إقالة جيسوس جارسيا من منصيه، بسبب الخسائر المالية، التي تكبدها النادي، بسبب الصفقات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن جارسيا انفق 140 مليون جنيه إسترليني من خزينة النادي للتعاقد مع لاعبين خلال الصيف الماضي، إلا أن هذه الصفقات لم تؤت بثمارها.

كان أستون فيلا تعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب نجح في إثبات نفسه، عكس باقي الصفقات الجديدة، وكان سببا في إنقاذ الفيلانز من الهبوط إلى التشامبيونشيب.
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