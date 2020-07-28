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برلمان

تعاونيات البناء: سننتهي من بوابات شاطئ النخيل عقب إجازة العيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:12 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
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القسم السياسي
قال اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن أزمة بوابات شاطيء النخيل سيتم الانتهاء منها بعد العيد، وبنهاية شهر أغسطس القادم سيكون هناك سيطرة كاملة علي البوابات لاسيما بعد التصالح مع الأراضي الواقعة داخل الكوردون والتي لا تدخل في نطاق أراضي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطيء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.

يأتي ذلك بعدما استعرض محمد الجمال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية 7 أكتوبر،  التحديات المختلفة التي تواجه الشاطيء، وفي مقدمتها وجود "البوابات" بما يحقق الأمان للمنطقة بالكامل، لافتًا إلي أنه بالتنسيق مع التعاونيات تمكنت الجمعية مع احتواء أصحاب الأراضي التي تدخل في الكورودن لكنها لا تتبع الجمعية.

وأضاف الجمال، أن غلق البوابات يساعد الجمعية كثيرًا لاسيما وأن هذه القرية ممكن أن تتحول إلي قرية عالمية فهي تضم قرية ساحلية بها 37 شارع عرضي بالإضافة إلي الشاطيء و15 منتجع، ونسبة الإشغال تصل إلى 70%.

ونوه الجمال، إلي أنه سيتم عمل سور أيضا بطول الشاطئ حسبما طلب محافظ الاسكندرية، لافتًا إلي أن جميع نقاط الخلاف تم حسمها وسيتم توقيع البروتوكول مع المحافظة لكن يبقي لنا مطالب بشأن كيفية الحفاظ علي أموال الاعضاء التي ستخصص للصرف علي المنشأت والحواجز حال أنهاء المحافظة من جانبها، كما نطالب بأن يكون هناك إنذار قبل سحب الشاطيء في حال وجود مخالفة.

في سياق متصل، شدد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية علي أهمية التصالح في مخالفات البناء الموجودة بالقرية وتقنين الأوضاع قائلًا : " كافة المخالفات يجب أن يتم التعامل معها محدش علي رأسه ريشة"، ليعلق القائم بأعمال الجميعة بتأكيدة أنه تم الابلاغ عن أي مخالفة صغيرة أو كبيرة وهناك ملف كامل بهذا الأمر".

وأضاف السجيني: "على المحافظة التعامل مع هذا الأمر فور الانتهاء من الفحص بتدبير وعقلانية، ولابد للجميع أن ينفذ القانون، زي ما انا رايح بولاق الدكرور اشيل المخالفات، النخيل مش مميزه، كل اللي خالف وينطبق لابد له من تقنين أوضاعه".
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