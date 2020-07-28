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ديني

شومان ناعيًا طبيب الغلابة: لو جمع مال قارون ما كان حظى بترحم الناس عليه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:14 م
الدكتور عباس شومان،
الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق
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إيمان طلعت
نعى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز ٨٢ سنة.

وقال "شومان"، ناعيًا طبيب الغلابة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلًا: "عرفوا طريقهم فسلكوه، لم أغبط أحدا على نعمة من الله عليه بها أكثر من شهيد لقي ربه في ميدان جهاد دفاعا عن دينه ووطنه وأهله، ومن رجل وهب حياته لخدمة الناس والتخفيف عنهم رافضا أجر الدنيا الزائل راجيا أجر الآخرة الدائم".

وتابع قائلًا:" رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي لو جمع مال قارون فوزعه على الناس ما كان حظي بترحم الناس وحزنهم عليه كما فعل من يعرفه ومن لم يعرفه". 

جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كطبيب لخدمة الفقراء .

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