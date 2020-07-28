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تعليم

أثر مواقع التواصل على العلاقات الزوجية.. رسالة دكتوراة بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:02 م
أثر مواقع التواصل
أثر مواقع التواصل على العلاقات الزوجية.. رسالة دكتوراه
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محمد شحتة
ناقشت الباحثة منال محمد إبراهيم عبد الله، رسالة دكتوراة بعنوان (أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى على العلاقات الزوجية - دراسة حالة على عينة من المسنين) في جامعة قناة السويس. 

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة، من: الدكتور كمال عبد الحميد الزيات استاذ علم الاجتماع المهنى والنظرية بكلية الآداب جامعة بنى سويف (رئيسًا)، والدكتور حسين انور جمعه استاذ علم اجتماع السكان والتتمية بكلية الآداب جامعة قناة السويس (مناقشا)، والدكتور /فراج سيد فرج استاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب  جامعة قناة السويس(مشرفًا)، والدكتور مرفت حسن برعى استاذ علم الانثربولوجيا بكلية الآداب جامعة قناة السويس(مشرفًا). 

وتناولت الرسالة رصد أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية من خلال دراسة ميدانية ودراسة حالة. 

كما قامت الباحثة بعرض بعض الاثار الايجابية والاثار السلبية مع وضع رؤية استشراقية.

ومنحت الباحثة درجة الدكتورة بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى.
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