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برلمان

لاستمرار الأزمة.. الشهاوي: أردوغان يسعى لتطويق ليبيا من جميع الجهات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:02 ص
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن
صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني ونائب رئيس حزب الغد للمشروعات الإفريقية عن أن الرئيس التركي الإرهابي رجب أردوغان يعتمد في خطته الاستعمارية لليبيا على تطويقها من جميع الجبهات لعدم خروجها من الأزمة التي حلت على البلاد منذ أحداث فبراير 2011 وذلك بالعمل على تعقيد المشهد الليبي وإبرام اتفاقيات مع دول الجوار الليبي من أجل الدفع بعدد كبير من المرتزقة التابعين له سواء من النيجر أو الصومال أو تشاد

وأعلن الشهاوي أن إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت 25 يوليو 2020 توقيع بلاده اتفاقية للتعاون العسكري مع النيجر تأتي كستار لجلب الإرهابيين والمرتزقة من النيجر لليبيا للإنضمام لمرتزقة الصومال وسوريا لتحويل ليبيا لبؤرة للإرهاب العالمي

وألمح  إلى أن زيارة مولود أوغلو للنيجر تأتي في إطار تحركات غير معلنة من قبل تركيا في محاولة لمحاصرة ليبيا من جهة الجنوب الغربي وهو ما يظهر محاولة التسلل التركية لإحكام قبضتها حول دولة ليبيا من خلال دول الجوار.
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