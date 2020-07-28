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حوادث

سرقت الأكاونت الخاص به وغيرت الباسورد.. 6 أشهر مع وقف التنفيذ حبس لشقيقة أحمد فلوكس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:06 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنح الدقى بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان احمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الاكونت الخاص به عبر الفيس بوك، واصدرت حكما بحبسها ٦ اشهر مع ايقاف التتفيذ.

كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق" التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".

واصدرت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، حكمها غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة "فلوكس"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة "الأكونت" الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام.
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