سرقت الأكاونت الخاص به وغيرت الباسورد.. 6 أشهر مع وقف التنفيذ حبس لشقيقة أحمد فلوكس

قضت محكمة جنح الدقى بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان احمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الاكونت الخاص به عبر الفيس بوك، واصدرت حكما بحبسها ٦ اشهر مع ايقاف التتفيذ.





كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.





وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق" التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".



