استعدادا للعيد.. محافظ القليوبية يحظر ذبح الأضاحى خارج المجازر المعتمدة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





حيث وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.





كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلي الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.





وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار والمرور علي المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات.

ووجه المحافظ فى بيان له اليوم رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية ضرورة المرور علي المقاهي والكافتريات بكافة المراكز للتأكد من التزامها بقرارات مجلس الوزراء الصادرة، مؤكدا استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وذلك للحد من التجمعات البشرية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بعدوي فيروس كورونا موضحا بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.

وأكد الهجان على تكثيف العمل وانجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول بالاضافة الى ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ وكيلة وزارة الطب البيطري بالقليوبية بالتاكيد على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي بدء من يوم عيد الأضحي المبارك وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

وعلى هذا النحو كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وفى سياق متصل أكد الهجان على وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارىء في المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة انضباط الأطباء والعاملين في المستشفيات، والمتابعة المستمرة لكافة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وربط غرفة العمليات بالسيارات مباشرة ومتابعة الوضع أولا بأول، مع انتشار المشرفين على النقاط الحيوية.



كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.