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أخبار العالم

دولة عربية جديدة تنضم للقائمة الحمراء الفرنسية لانتشار كورونا بها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:53 م
فرنسا
فرنسا
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محمود نوفل
ضمت السلطات الفرنسية، الدولة الكويتية إلى قائمة الدول التي لا يمكن لرعاياها دخول الأراضي الفرنسية إلا بعد إجراء فحص "البي سي آر" لإثبات سلبية الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية كانت حددت ما يعرف بالقائمة الحمراء ضمت 16 دولة "الكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والبرازيل، والهند، وإسرائيل، ومدغشقر، وبنما، وبيرو، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة" من الدول ومنعهم من دخول البلاد إلا بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ووصفت الخارجية الفرنسية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تلك الدول بأنها البلدان الأكثر انتشارا لــ كوفيد 19.

واشترطت السلطات الفرنسية علي مواطني تلك الدول للدخول إلى أراضيها تقديم دليل يفيد بإجراء فحص "البي سي آر" شريطة أن تكون نتيجته سلبية.
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