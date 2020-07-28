بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. لبنان يقرر إعادة فرض إجراءات الإغلاق

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لعدة أيام، وبشكل متقطع مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.





وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: "نحن في مرحلة جديدة من حربنا ضد وباء كورونا ويجب أن نأخذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".





وقررت الحكومة فرض إغلاق كلي بين 30 يوليو و3 أغسطس، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى، على أن تعيد البلاد الفتح جزئيا ليومين فقط، ثم تفرض إغلاقا تاما جديدا لمدة 5 أيام.



