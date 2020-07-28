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أخبار العالم

الأمم المتحدة: كورونا تكبد السياحة العالمية خسائر في العائدات بقيمة 320 مليار دولار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:33 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كبدت قطاع السياحة العالمي خسائر في العائدات بقيمة 320 مليار دولار أمريكي في الفترة بين شهري يناير ومايو الماضيين.


وذكرت المنظمة - التي تتخذ من مدريد مقرا لها حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الثلاثاء إن تأثير الجائحة "أكبر بثلاث مرات من الخسارة التي وقعت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.


وأضافت المنظمة، أن تفشي الفيروس أوقف بشكل أساسي السفر الدولي إذ تم تعليق الغالبية العظمى من الرحلات الجوية وتم إغلاق العديد من الحدود بين الدول؛ ما أدى إلى انخفاض بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في الفترة بين شهري يناير ومايو من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.


وقال أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي - في بيان - إن "البيانات الأخيرة توضح أهمية عودة السياحة بمجرد أن يصبح الوضع آمنا لاستئنافها"، مشيرا إلى أن الانخفاض الكبير في السياحة الدولية يعرض أرزاق الملايين للخطر بما في ذلك الدول النامية.
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