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أخبار العالم

حقيقة فرض رسوم على دفن الموتى بالسعودية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:29 م
وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية
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محمود نوفل
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، أن ما تردد بشأن فرض رسوم على الدفن في المقابر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

ونفت المصادر المطلعة التي رفضت ذكر اسمها لصحيفة "عاجل" السعودية، صحة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم بالمقابر بداية من شهر ربيع الأول المقبل.

وشددت المصادر، على أن الدفن بالمقابر السعودية مجاني وبدون أي رسوم على الإطلاق لأي من الخدمات المتعلقة بدفن الموتي داخل المملكة.

كانت شائعات تم تداولها عبر وسائل التواصل عن تأجيل لرسوم المدافن في المقابر إلى شهر ربيع الأول القادم، وأن رسوم الدفن والرخصة قيمته ١٣٥٠ ريالا سعوديا.

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