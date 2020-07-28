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اقتصاد

مطوري القاهرة الجديدة تعقد مؤتمرا لدعم القطاع العقاري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:48 م
جمعية مطوري القاهرة
جمعية مطوري القاهرة الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة مؤتمرها الصحفي الأول، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة بحضور كلا من المهندس محمد البستاني رئيس الجمعية والمهندس محمد طاهر أمين عام الجمعية وعبدالله أنور عضو مجلس الإدارة ومحمد غباشي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية .

قال المهندس محمد البستاني، أن الجمعية تضم نحو 80 شركة من الشركات العاملة بالقاهرة الجديدة ، وتهدف لتنظيم السوق وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة التي تعد من أكثر المدن الجديدة جاذبية للمواطنين والمستثمرين.

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وأوضح في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الجمعية تهدف لخلق نوع من الترابط والتواصل بين الشركات العاملة بالمدينة، خلال الأزمة الحالية وتداعيات فيروس كورونا علي السوق العقاري بشكل عام، وكذا التعاون علي مواجهة الآثار السلبية للأزمة الراهنة على القطاع ككل.

وقال المهندس محمد غباشي نائب رئيس الجمعية، أنه تم تشكيل 5 لجان لإدارة العمل بالجمعية خلال الفترة المقبلة، ومساعدة الشركات الاعضاء في مواجهة المشكلات القانونية او غيرها.

كما تم عمل غرفة تحكيم لحل المنازعات بين العملاء والشركات، وكذا بين الشركات والجهات الإدارية والحكومية.


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