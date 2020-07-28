أجاي يهدر فرصة الهدف الثاني للأهلي في مرمى الجونة



وتقدم الأهلي بهدف وليد سليمان الذي سجله في الدقيقة الثانية من المباراة. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة، في المباراة الودية المقامة حاليا على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





وأهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني للأهلي في مرمي الجونة، بعد وصوله لمرمى اسلام طارق وسدد كرة قوية ولكن دون تركيز لتعلوا المرمى وتخرج بسلام على الجونة.









وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :



حراسة المرمى : محمد الشناوى



خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .



خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .



خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .