أمام محلية النواب.. صديق: تقليل خطة تطوير الأسواق العشوائية من 10 سنوات إلى 4 وتقسيمها إلى قطاعات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم تعديل خطة الصندوق لتطوير الأسواق العشوائية لتصبح 4 سنوات بدلا من من عشر سنوات، مشيرا إلى أن الغرف التجارية تقدم المساعدة للصندوق، وقال: إننا نقوم بضخ للميزانية في الأسواق وسنعمل على زيادة الـ1.7 مليار المخصصة للتطوير إلى 4 مليارات جنيه، والأماكن غير المخططة قسمناها لأربع قطاعات منها غير آمنة تحتاج إلى الإنفاق وهناك أماكن أخرى ستدر عوائد جيدة.





كان ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم، لمناقشة خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية ورفع كفائتها على مستوي الجمهورية بحضور عدد من المسئولين في الملف.





وضرب "صديق" مثالا بورش دباغة الجلود التي كانت في منطقة سور مجرى العيون وتحويلهم للروبيكي، مشيرا إلى أن منطقة سور مجرى العيون يمكن الاستفادة منها واستثمارها بما يدر عائدا كبيرا على خزينة الدولة، مؤكدا أنه يتم التفكير في تحقيق الدخل والاستثمار من هذه الاماكن، فهي صرة البلد، وما سنقتطعه من تلك الأماكن سنضعه في الأماكن غير المخططة.





وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن سوق رأس البر نفذ الصندوق فيه 192 عينا منها 54 عينا على النيل مباشرة ستدر تكلفة إقامة السوق بالضعف، وفي شارع 51 باكية أخذنا منها 12 أعادت تكلفة السوق، وذلك لتقليل الاعتماد على خزانة الدولة.



