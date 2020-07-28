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تعليم

تنسيق 2020 .. 5 أوراق مطلوبة من طلاب الثانوية لاختبارات قدرات التربية الرياضية بحلوان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 م
تربية رياضية
تربية رياضية
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 


ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .


يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة  من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.


ويشترط على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية بنين وبنات بجامعة حلوان، تقديم عدد من الأوراق والمستندات، اثناء التقدم للكلية لأداء اختبار القدرات بالنسبة للطلاب المتقدمين لتنسيق 2020 .


وتضمن هذه الاوراق ما يلى: 

- يتقدم الطالب ( الطالبة ) شخصيا إلى لجنة الاختبارات التى سيؤدى الاختبار أمامها فى التاريخ المحدد له على موقع التنسيق و الجامعة  فى تمام الساعة 8 صباحا.


- الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من بوابة التنسيق.


- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم


أصل رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة  وصورة منه.


- صورة من البطاقة الشخصية .


- شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية .


وأعلنت جامعة حلوان عن منظومتها الالكترونية لدفع مصروفات اختبارات القدرات بكلياتها حيث يسجل الطالب  بياناته على الموقع الخاص باختبارات القدرات بالجامعة  ليحصل على كود دفع المصروفات ، بعدها يتوجه لدفع مصروفات الاختبارات عبر خدمات " البريد ، مصارى ، فورى ، البنوك ، أمان  " وغيرها من طرق الدفع الالكترونية. 
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