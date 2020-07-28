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أخبار العالم

أوهام العثمانية الجديدة.. اليونان تدين سياسة تركيا التوسعية على حساب جيرانها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:12 م
وزير الخارجية اليوناني،
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس
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شيماء مصطفى
انتقد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس،  اليوم الثلاثاء، سياسة تركيا التوسعية على حساب الجيران، وذلك بعد محادثات مع نظيرته الإسبانية.


ووفقًا لوسائل إعلام يونانية، قال ديندياس إن أوروبا، التي تدين سياسات تركيا التوسعية على حساب جميع جيرانها، تستنكر أيضًا جميع الإجراءات التي تقوض السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.


وأشار إلى أنه إذا قررت تركيا تجاهل القانون الدولي، فيجب أن يكون لديها فكرة واضحة عن مثل هذه الحدود، مطالبا أوروبا بالاتحاد في حال انتهاك سيادتها وأي دولة عضو بها.


وحسب العربية، أكد ديندياس، أن إثينا طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في انتهاكاتها، مطالبا  تركيا بالتخلي عن أوهامها العثمانية الجديدة.


وأشار إلى أن الحكومة اليونانية كانت دائما وما زالت تقول إن شرط الحوار مع تركيا هو وقف تصعيدها واستفزازاتها في المتوسط.
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