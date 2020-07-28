حفلة أهداف.. الأهلي يهزم الجونة 5/2 في ودية بطابع المباريات الرسمية.. فيديو

انتهت مباراة الأهلي والجونة، بتقدم المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين في اللقاء المقام على ملعب مختار التتش.





الشوط الاول..

واجه الأهلي منافسه الجونة ودياََ، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.





اخترق الأهلي دفاعات الجونة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتمكن من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الأول.





ونجح الحاوي وليد سليمان فى خداع الحارس والدفاع وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.





واشتعلت المباراة عقب الهدف وهدد الجونة مرمى الأهلي في الدقيقة العاشرة في أخطر كرة على مرمى الأهلي.





وعاد الأهلي ليهاجم وانفرد رمضان صبحي من تمريرة رائعة من عمرو السوليه ولكن تدخل حارس المرمى ببراعة وانقذ الجونة من هدف ثاني.





وأهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني للأهلي في مرمي الجونة، بعد وصوله لمرمى اسلام طارق وسدد كرة قوية دون تركيز لتعلوا المرمى وتخرج بسلام على الجونة.





وحرم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي أحمد ياسر ريان من تسجيل هدف التعادل للجونة في الدقيقة26 من عمر المباراة.





وتوغل احمد ريان بين دفاعات الاهلي وكسر مصيدة التسلل، وتلقى كرة مميزة وسددها رأسية من فوق الشناوي ولكن كان لها بالمرصاد.









حرم حكم المباراة فريق الجونة من التعادل أمام النادي الأهلي.





ومرر أحمد حمدي كرة رائعة من ركلة حرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 33، سجلها لؤي وائل برأسية مميزة سكنت الشباك.





وقام حكم المباراة بإلغاء الهدف بدافع التسلل، وحرم الجونة من التعادل أمام الأهلي





ومرر علي معلول عرضية رائعة من ركنية في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليقتنصها ياسر ابراهيم من بين الجميع ويسكنها شباك الجون





الشوط الثاني..

وتعرض ياسر ابراهيم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاصابة قوية في بداية الشوط الثاني من لقاء الجونة.





وسقط ياسر ابراهيم بعد ارتقاء غالي فى منتصف الملعب مع الدقيقة 47 من عمر المباراة، عقب التواء قدمه بشكل سئ.





وخرج ياسر لتلقي العلاج، وحل مكانه ايمن اشرف بديلاََ.





وحصل مروان محسن مهاجم الاهلي على ركلة جزاء بعد تدخل احد مدافعي الجونة عليه وتسبب في سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 46 من عمر المباراة.





وسجل مجدي قفشة الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد تسديده لركلة الجزاء.





وانتفض الجونة وقلص الفارق عن طريق أحمد مجدي في الدقيقة 65 من ركلة الجزاء.





وبعدها بدقيقتين منحت النيران الصديقة الجونة هدفا ثانيا في الدقيقة 67 بعد أن وضع أحمد فتحي الكرة براسية في مرمى فريقه.





وبتمريرة سحرية من اليو بادجي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة، يضعها مجدي افشة في شباك الجونة ويسجل الهدف الرابع.





ورد أفشة الهدية وصنع هدف خامس للأهلي بتمريرة بينية لأليو بادجي الذي يسكن الكرة شباك الجونة في لدقيقة 90 قبل انتهاء المباراة.





وحرم القائم الأيسر لمرمى الجونة محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.



