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محافظات

نعي بالنيون لطبيب الغلابة على لوحات الإعلانات أمام محافظة الغربية وفي الشوارع.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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احمد علي
اقدم مسؤولو ديوان مجلس مركز ومدينة طنطا في  المحافظة بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بوضع نعي من النيون بصور الدكتور مشالي طبيب الغلابة علي لوحة الإعلانات الرئيسية أمام المحافظة وفي الشوارع الرئيسية.
جاء ذلك في إطار التواصل الاجتماعي  تكريما للطبيب الراحل الذي اشتهر بطبيب الانسانيه  وطبيب الغلابة.

واضاف " رحمي"  ان المحافظة كانت ستطلق اسم الطبيب الراحل علي الشارع المقيم فيه ولكن اكتشف انه يحمل اسم مسئول سابق وتم التمهل ودراسة الأماكن التي سيتم إطلاق اسم الطبيب الراحل عليه بحيث لا يتعارض او يمحي اسم اي مسئول او مواطن اخر كان قد اطلق اسمه علي نفس الشارع.
 
وقرر محافظ الغربية اطلاق اسم الدكتور محمد مشالى ،الشهير باسم طبيب الغلابة، على على المركز  الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا ، تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التى قدمها لاهالى الغربية طوال فترة حياته.

كان محافظ الغربية قد نعى طبيب الغلابة نيابة عن أهالي محافظة الغربية والذي وافته المنية امس.

يذكر أن الدكتور محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعه لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة  وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع اسرته ، كما تم تعينه بالقطاع الريفيى بمحافظة الغربية وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنه ثم مديرا للمركز الطبي سعيد.
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