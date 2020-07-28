محافظ الغربية يتابع جاهزية المجازر استعدادا لعيد الأضحى

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،اليوم، جولة تفقدية بموقع إنشاء مجزر شبشير الحصة "نصف الآلي" مركز طنطا ، لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمشروع .





كماتم عرض رسم كروكي للمشروع لتوضيح المباني الموجودة بالمجزر (عدد عنبر بقرى وجاموس وعنبر جمال وعنبر ماعز وأغنام وعنبر كوكر ومبنى إداري).





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أكد محافظ الغربية ، على استشاري المشروع بالالتزام بالمخطط الهندسي لإنشاء المجزر لضمان الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقًا للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا ، وتفادي أي معوقات مستقبلية بعد الإنشاء، كما اعطى تعليماته لوكيل وزارة الري بتحديد آخر ملكية للطريق المؤدي للمجزر والذي يزيد مساحه عرضه عن ٢٠ مترًا.





كما قام الدكتور طارق رحمى بزيارة مفاجئة لمجزر السنطة للاطمئنان علي حسن سير العمل وتقديم الخدمات وانتظام عملية الذبح ، استمع خلالها لشرح توضيحي لعمل المجزر من الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية بدءًا من دخول الحيوان المجزر وحتي خروجه كلحم صالح للاستخدام، وكذا شرح للطريقة التي تختم بها اللحوم.





وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري ، أن عملية الذبح بمجزر السنطة تتم تحت الإشراف البيطري الكامل وأيضا المتابعة المستمرة للتأكد من توافر اللحوم الطازجة الصالحة للاستخدام الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية، مشيرًا الي أن المجزر يضم ٤٢ جزار ، موضحا أن رسوم الذبح به للجاموس والبقر الصغير ٧٦.٦٥ جنيه وللكبير والجمال ٧٧.٦٥ جنيه وللضاني ٤٤.٧٠ جنيه والماعز ٤٣.٧٠ جنيه



