أسوان يتعادل إيجابيا مع المقاولون 1-1 في رابع الوديات

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره نادي المقاولون العرب تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراه التى انتهت منذ قليل باستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز .









تقدم أحمد صغيرى لفريق أسوان وتعادل الناشئ يوسف إبراهيم للمقاولون العرب لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .









بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من رضا السيد في حراسة المرمى ،ومحمود نعيم بالجانب الأيمن ، وطارق أبوالعز بالناحية اليسرى ، وقلب الدفاع محمد إسماعيل وعبدالله السنجهاوى ، وفي محمد خليفة ،وسولمون منساه بوسط الملعب ، وحسن يوسف ،ومحمد المرسي ، وعبدالعزيز إمام ، ومحمد عبدالمجيد كمهاجم .









ويذكر أن نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي نفس نتيجة اللقاء الودي الماضي .









وخاض فريق أسوان ثلاث مباريات ودية قبل هذه الودية الرابعة بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .







