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رياضة

أسوان يتعادل إيجابيا مع المقاولون 1-1 في رابع الوديات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:42 م
اسوان و المقاولون
اسوان و المقاولون
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رباب الهوارى
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره نادي المقاولون العرب تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراه التى انتهت منذ قليل باستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز .


تقدم أحمد صغيرى لفريق أسوان وتعادل الناشئ يوسف إبراهيم للمقاولون العرب لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .


بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من رضا السيد في حراسة المرمى ،ومحمود نعيم بالجانب الأيمن ، وطارق أبوالعز بالناحية اليسرى ، وقلب الدفاع محمد إسماعيل وعبدالله السنجهاوى ، وفي محمد خليفة ،وسولمون منساه بوسط الملعب ، وحسن يوسف  ،ومحمد المرسي ، وعبدالعزيز إمام ، ومحمد عبدالمجيد كمهاجم .


ويذكر أن نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي نفس نتيجة اللقاء الودي الماضي .


وخاض  فريق أسوان ثلاث مباريات ودية قبل هذه الودية الرابعة  بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .


وقرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،  منح إجازة العيد للاعبي الفريق ،الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت1 /8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة 9 أغسطس المؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز.
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