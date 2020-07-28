أسوان يتعادل إيجابيا مع المقاولون 1-1 في رابع الوديات

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره نادي المقاولون العرب تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراه التى انتهت منذ قليل باستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز .
تقدم أحمد صغيرى لفريق أسوان وتعادل الناشئ يوسف إبراهيم للمقاولون العرب لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من رضا السيد في حراسة المرمى ،ومحمود نعيم بالجانب الأيمن ، وطارق أبوالعز بالناحية اليسرى ، وقلب الدفاع محمد إسماعيل وعبدالله السنجهاوى ، وفي محمد خليفة ،وسولمون منساه بوسط الملعب ، وحسن يوسف ،ومحمد المرسي ، وعبدالعزيز إمام ، ومحمد عبدالمجيد كمهاجم .
ويذكر أن نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي نفس نتيجة اللقاء الودي الماضي .
وخاض فريق أسوان ثلاث مباريات ودية قبل هذه الودية الرابعة بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .
وقرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ، منح إجازة العيد للاعبي الفريق ،الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت1 /8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة 9 أغسطس المؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز.