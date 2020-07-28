الاتحاد التونسي يضع شروطا صارمة لعودة الدوري

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قواعد حضور المباريات عند استئناف الدوري، يوم 1 أغسطس المقبل.





وقال الاتحاد، في بيان، إن العدد الأقصى المرخص له بحضور مباريات الدوري، 35 شخصا لكل نادٍ، بما في ذلك اللاعبين والمسؤولين والإداريين.





وأضاف البيان: "لا يُسمح إطلاقا بتجاوز هذا العدد، ولا يسمح بانطلاق المباراة إذا تواجد أكثر من العدد المشار إليه".





وزاد: "حال عدم احترام العدد المشار إليه، فإن حكم المباراة يؤخر انطلاقها 10 دقائق لإخلاء المدرج أو الملعب، ثم يتم بعدها مباشرة إلغاء المباراة، إذا لم تتم الاستجابة، مع إعلان هزيمة الفريق المخالف (2-0)".



