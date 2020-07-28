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رياضة

الاتحاد التونسي يضع شروطا صارمة لعودة الدوري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:51 م
الدوري التونسي
الدوري التونسي
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محمد سمير
حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قواعد حضور المباريات عند استئناف الدوري، يوم 1 أغسطس المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان، إن العدد الأقصى المرخص له بحضور مباريات الدوري، 35 شخصا لكل نادٍ، بما في ذلك اللاعبين والمسؤولين والإداريين.

وأضاف البيان: "لا يُسمح إطلاقا بتجاوز هذا العدد، ولا يسمح بانطلاق المباراة إذا تواجد أكثر من العدد المشار إليه".

وزاد: "حال عدم احترام العدد المشار إليه، فإن حكم المباراة يؤخر انطلاقها 10 دقائق لإخلاء المدرج أو الملعب، ثم يتم بعدها مباشرة إلغاء المباراة، إذا لم تتم الاستجابة، مع إعلان هزيمة الفريق المخالف (2-0)".

وتابع: "أثناء اللعب إذا تواجد أكثر من 35 شخصا، فإن الحكم يوقف المباراة مباشرة، ويمهل الفريق المخالف 10 دقائق لإخلاء الملعب أو المدرج، وحال عدم الاستجابة يتم إيقاف المباراة نهائيا وإعلان هزيمة الفريق المخالف (2-0).
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