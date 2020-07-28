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حوادث

توك توك للبيع ببلاش.. حبس عاطل سرق مركبة من مواطن بالإكراه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:52 م
المتهم
المتهم
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محمد العيسوى
أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى ، وذلك لاتهامه بسرقة توك توك من قائده بالإكراه بذات المنطقة كما أمرت بضبط واحضار شريكة فى الواقعة.

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من "سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية – له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، إستوقفه شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة "توك توك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه ، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها. 

وبمواجهت المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص "جارى ضبطه واحضارة" وأضاف بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب قيامه بإرتكاب الواقعة. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة "التوك توك" واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه.

تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبسة . أيام وضبط شريكة.
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